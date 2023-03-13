В Кузбассе скончалась женщина, госпитализированная после нападения бывшего зятя

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке в больнице скончалась женщина, ставшая жертвой бывшего сожителя своей дочери. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел 5 марта. 65-летний мужчина пришел к своей бывшей возлюбленной в квартиру на проспекте Советской Армии. Как уверяют местные жители, новокузнечанин узнал об измене сожительницы. Дома молодой женщины не оказалось, а была только ее 70-летняя мать. Мужчина выстрелил в пенсионерку из самодельного оружия, после чего в квартире начался пожар. Потушившие огонь спасатели обнаружили тело погибшего новокузнечанина, а также хозяйку квартиры – она была госпитализирована с термическими ожогами. Сейчас стало известно, что в больнице женщина скончалась.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.