В кузбасском городе обнаружили первого клеща

Фото: Подслушано в Берёзовском | Кузбасс / ВКонтакте

В Березовском обнаружили первого после зимы клеща. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Один из горожан опубликовал фото, на котором запечатлен лесной кровопийца. Автор снимка сообщил, что с наступлением теплых деньков стали просыпаться клещи. При этом он не указал, где именно и при каких обстоятельствах был обнаружен паразит.

В комментариях пользователи удивились столь раннему пробуждению клещей.

В Роспотребнадзоре Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что к ним сведения об обнаружении клещей пока не поступали. Обычно эти паразиты начинают пробуждаться, как только сходит снег.

Напомним, что в прошлом году первый случай укуса клеща в нашем регионе был зарегистрирован в апреле.