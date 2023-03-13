Выплата пособий и вопросы здравоохранения больше всего волнуют кузбассовцев

Обратная связь с жителями региона- приоритет для кузбасских властей

В администрации правительства Кузбасса подвели итоги работы с обращениями граждан в социальных сетях. Только В феврале этого года губернатору Сергею Цивилеву поступило 1197 обращений.

- Обратная связь с жителями региона крайне важна. Именно по обращениям видно качество работы профильных ведомств. Не должно быть таких ситуаций, когда людям пообещали, но так и не помогли. все проблемы, о которых заявляют кузбассовцы, нужно решать максимально оперативно, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Больше всего обращений в региональное Правительство поступают из Яйского округа, Ленинска-Кузнецкого и Тайги. Активно задают вопросы властям региона пользователи соцсетей из Кемерова, Киселевска, Анжеро-Судженска, Белова, а также Юргинского, Тисульского и Ижморского районов Кузбасса.

- В основном люди интересуются соцподдержкой, оказанием помощи многодетным семьям, проблемами с оформлением и выплатой новых пособий. Многие спрашивают о частичной мобилизации и здравоохранении. Жителей волнует нехватка узких специалистов, а также технические проблемы с записью на прием в врачам, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации правительства Кузбасса.

Власти региона отметили, чтобы уточнить необходимые детали и позднее дать развернутый ответ либо сообщить о решении проблемы, представители регионального Правительства связываются с авторами сообщений в течение часа.