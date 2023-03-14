Ушел в неизвестном направлении: в Кузбассе пропал без вести 10-летний мальчик

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Ленинске-Кузнецком разыскивается 10-летний Богдан Кравчук. Ориентировку на пропавшего без вести разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Известно, что 13 марта школьник ушел из дома в неизвестном направлении. Он был одет в черную куртку, синие трико и черные шлепанцы.

Приметы пропавшего: рост 110 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Богдана или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.