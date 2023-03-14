Кузбасские пожарные МЧС России в этом году уже спасли 350 пострадавших в ДТП

Кузбасские спасатели МЧС готовы прийти на помощь в любое время

С начала текущего года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Кемеровской области выезжали на ликвидацию 256 дорожно-транспортных происшествий.

- В результате оперативной работы на месте ДТП сотрудники регионального МЧС оказали помощь 350 людям. Реагирование осуществляется совместно с подразделениями других экстренных служб, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ведомства.

Диапазон спасательных мероприятий широк - от деблокировки пострадавших из зажатого транспортного средства до первой доврачебной помощи. В случае необходимости спасатели также отключают автомобильные аккумуляторы и производят смыв топлива и горюче-смазочных материалов, чтобы предотвратить возможность возникновения возгорания.

Сейчас, весной, когда перепады температуры и гололедица на дорогах все чаще приводят к аварийным ситуациям, специалисты кузбасского МЧС России еще раз предупреждают водителей о соблюдении мер личной безопасности,

- Призываем автолюбителей к бдительности и повышенной внимательности за рулем, к соблюдению правил безопасности на скользкой дороге, соблюдению скоростного режима и дистанции на дорогах. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон пожарных и спасателей - 101 или 112, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.