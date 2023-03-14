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НовостиОбщество14 марта 2023 6:14

Кемеровский Центр соцобслуживания в Кедровке оснастили новой мебелью и оборудованием

Обновление учреждения стало возможным благодаря нацпроекту «Демография»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Нацпроект "Демография" помогает обновлять оборудование в комплексных центрах соцобслуживания населения Кузбасса

Нацпроект "Демография" помогает обновлять оборудование в комплексных центрах соцобслуживания населения Кузбасса

В комплексном Центре социального обслуживания населения, расположенном в кемеровском районе Кедровка, заменили мебель - шкафы, столы, стулья в кабинетах, дверь центральную также новую поставили. И, конечно, обновили специализированное оборудование для реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья. Это приоритетное направление комплексного центра.

Кроме того, на территории социального учреждения уложено новое асфальтовое покрытие и установлено ограждение пандуса, - рассказали пресс-службе администрации Кемерова.