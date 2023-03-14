В Кузбассе нашли пропавшего 10 - летнего мальчика

Пропавшего мальчика в Кузбассе полицейские искали вместе с волонтерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юный житель Ленинска - Кузнецкого пропал в понедельник, 13 марта. Школьник ушел в неизвестном направлении и домой в этот день не вернулся. Родные забили тревогу. Полиция начала поиск мальчика, подключились волонтеры кузбасского поискового отряда «Лиза Алерт» Информацию с фотографией и приметами мальчика тут же разместили в соцсетях и на информационных листовках, которые за считанные часы расклеили в общественных местах города.

- Искали, что называется всем миром. Неравнодушие людей сделали свое благое дело. Найден живым! Спасибо всем откликнувшимся на поиск. Подробности позже, - сообщили на своей страничке «ВКонтакте» в волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».