Губернатор Кузбасса поручил министрам завести страницы в соцсетях

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил руководителям министерств и ведомств стать более открытыми в соцсетях, в частности, завести официальные аккаунты, чтобы иметь обратную связь с жителями.

Сейчас, по данным ЦУР Кузбасса, не у всех министров и начальников ведомств региона есть официальные страницы в социальных сетях, у некоторых они имеются, но закрыта возможность комментирования. Губернатор Сергей Цивилев поручил исправить ситуацию до конца недели. Это позволит людям обращаться со своими проблемами напрямую к руководителю профильного ведомства, считает он.

- Министры должны быть в постоянном диалоге с жителями региона, это повышает ответственность за проделанную работу, – отметил Сергей Цивилев.

При этом министерства и ведомства должны открыть не только комментарии к постам, но и личные сообщения, чтобы кузбассовцы при необходимости могли оставлять свои замечания без публичного освещения.

Одним из новых пользователей соцсетей стал министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко. В дополнение к аккаунту своего ведомства он создал личный телеграм-канал. В первом посте он сообщил подписчикам, что здесь будет рассказывать о ключевых рабочих моментах и отвечать на вопросы.