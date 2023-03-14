В филармонии Кузбасса выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Златин

Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

Александр Златин - обладатель премии American Protege, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Активно выступает в городах России и за рубежом как сольно, так и с симфоническим оркестром. Талант пианиста проявляется в виртуозной игре, индивидуальном подходе к каждому произведению, использованием уникального стиля игры на фортепиано.

Своё мастерство музыкант совершенствовал в консерватории Нью-Йорка, выступал в престижных залах мира, Карнеги-холл и в зале Меркин-холле. Участник Международного фестиваля памяти С. Рахманинова в штате Нью-Джерси, где пианисту присудили диплом «За высокое мастерство исполнения музыки Рахманинова».

Концерт посвящен величайшему композитору и пианисту С. Рахманинову. Вы услышите его блистательные сочинения, прочно вошедшие в сокровищницу мировой фортепианной литературы. В первом отделении будут представлены Пьесы-фантазии ор.3, Этюды-картины ор.33, 39. Фортепианные пьесы отличает яркий эмоциональный колорит, особая экспрессивность, дух старой Руси, стремление в будущее, душевный подъем и волевая собранность.

Во втором отделении прозвучат Вариации на тему Корелли ор.42. Завершит концерт темпераментная и страстная Соната 2 (2-ая редакция) ор.36, яркое дарование художника-творца.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

6+