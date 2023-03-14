Группа ViVA выступит в кузбасской филармонии

Фото: Филармония Кузбасса

7 апреля, пятница, 19:00

Группа ViVA. «Только для тебя»

Вокальная группа VIVA - уникальный проект, объединивший 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу.

Группа ViVA приготовила концертную программу «Только для тебя», в которую войдут полюбившиеся хиты и новые песни. Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции делают концерты группы VIVA яркими и запоминающимися.

ViVA – это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца.

6+