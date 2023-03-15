Кемеровская полиция разыскивает мужчину, который ушел из больницы и пропал

В Кемерове полиция разыскивает 63-летнего Вадима Георгиевича Черноокова, который пропал, выйдя из больницы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В ориентировке сообщается, что мужчина исчез 21 декабря прошлого года. В тот день он вышел из городской больницы № 2, однако домой так не вернулся.

На вид Вадиму Черноокову 60-65 лет. Он среднего роста (170 - 175 сантиметров), худощавого телосложения, у него серые глаза, волосы вьющиеся темные, с сединой. У мужчины есть ососбая примета - ампутированыфаланги пальцев рук и ног.

Когда пропавшего видели последний раз, на нем был черный пуховик с капюшоном, черные штаны и ботинки, красная вязаная шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождения мужчины или видел его после 21 декабря 2022 года просят позвонить по телефонам: 8-(3842)-39-17-21, 8-(3842)-39-17-23, 8-(3842)-39-17-15 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).