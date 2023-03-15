Десять лет строгого режима получил кемеровчанин за изнасилование своей дочери

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове вынесли приговор 41-летнему мужчине, который изнасиловал свою дочь. Как пояснили в Следственном комитете Российской Федерации по Кемеровской области, кемеровчанин был осужден по статье 131 УК РФ и получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года, осужденный изнасиловал свою дочь в состоянии алкогольного опьянения дважды. Девочка рассказала об этом родственникам, которые и сообщили в полицию. Обвиняемого задержали, со следствием он не сотрудничал. Назначенная во время расследования дела психолого-психиатрическая судебная экспертиза вменяемость осужденного подтвердила полностью, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе СК по Кузбассу.