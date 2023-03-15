В Кемерове временно отключат несколько светофоров

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня, 15 марта, временно перестанут работать светофоры в разных районах Кемерова в связи с отключением электроэнергии на время ремонта. Об этом предупредили в городской администрации.

С 9:00 до 12:00 перестанут показывать сигналы светофоры на пересечении Логового шоссе и улицы Суворова.

С 09:00 до 13:00 не будет работать светофор на перекрестке проспект Шахтеров - улица Нахимова, с 13:00 до 16:00 – около дома по проспекту Ленина, 139.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.