В Кузбассе 104 человека за сутки заразились коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным Центра мониторинга по развитию эпидситуации, за прошедшие сутки выявлено 104 случая заражения коронавирусом среди кузбассовцев - на четыре больше, чем накануне. За все время распространения инфекции в области зафиксирован 218 991 заболевший.

Кроме того, за последние сутки не удалось справиться с инфекцией двум людям - они скончались. За все время пандемии в регионе было зарегистрировано 2 927 летальных исходов.

В настоящий момент на лечении остаются 1 573 человека. За сутки выписаны были 46 человек. Всего же побороть инфекцию в Кузбассе удалось 214 491 заболевшему.