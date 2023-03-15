В новокузнецкой жилой многоэтажке произошел пожар

Фото: архив "КП" Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня примерно в 04:00 в пятиэтажке на проспекте Тореза в Новокузнецке вспыхнул пожар. На место после поступления сообщения оперативно выехали спасатели. По их прибытии из окна квартиры на четвертом этаже шел густой дым.

Самостоятельно из дома эвакуировались три человека, еще четверых вывели пожарные - это были жильцы четвертого и пятого этажей. Помощь медиков никому не потребовалась.

В результате возгорания в одной из квартир обгорели стены в коридоре и на кухне, а также бытовая техника и мебель. В целом огонь распространился на площади девять квадратных метров - его потушили за пять минут.

Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Об этом сообщили в МЧС по Кузбассу.