В кузбасском городе возобновились работы по рекультивации проблемного террикона

Фото: телеграм-канад Александра Рыбалко.

В Анжеро-Судженске возобновились работы по рекультивации террикона бывшей шахты «Восход». Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко в своем телеграм-канале.

Напомним, что в феврале в ходе рекультивации террикона начался «грязный этап», который вызвал недовольство жителей. Люди писали в соцсетях, что нечем дышать и город засыпает хлопьями черного шлака. На встрече жителей с главой было принято решение, что работы будут приостанавливать при неблагоприятных погодных условиях, в том числе при отсутствии ветра. Кроме того, после жалоб горожан Роспотребнадзор предписал временно прекратить рекультивацию.

По словам мэра, сейчас работы возобновлены по решению суда.

- Ориентировочные сроки завершения работ первого этапа при благоприятных погодных условиях - 31 марта, - сообщил Александр Рыбалко.

На втором этапе рекультивации начнется завоз глины, а осенью на месте террикона высадят сосны.