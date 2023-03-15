В Кузбассе на устроившего погоню водителя составили 23 протокола за нарушения ПДД

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Новокузнецке нетрезвый водитель попытался скрыться от полицейских и поплатился за это - мужчину задержали и составили на него 23 протокола. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования в Заводском районе заметили автомобиль «Опель Астра», который вилял из стороны в сторону. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот, напротив, увеличил скорость и попытался скрыться. Нарушитель поехал в Кузнецкий район, затем в Центральный, при этом он постоянно выезжал на встречную полосу, игнорировал сигналы светофоров, чуть не спровоцировав ДТП. Во дворе одной из многоэтажек на проспекте Дружбы автомобилист выпрыгнул из «Опеля» и попытался убежать, в этот момент полицейские его и задержали. У нарушителя имелись признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Новокузнечанин оказался злостным нарушителем. Он дважды был судим за нетрезвое вождение. На момент задержания он был лишен прав.

Полицейские составили в отношении мужчины 23 административных протокола – за выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. В качестве наказание водителю уже назначены штрафы на общую сумму более 10 000 рублей. Также за неоднократный выезд на полосу встречного движения в суде будут рассмотрены девять протоколов, по которым предусмотрено лишение права управления. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.