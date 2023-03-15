В кемеровской школе №5 открыли пункт временного размещения

Фото: администрация г. Кемерово.

В кемеровской школе №5, расположенной на улице Заречной, в рамках подготовки к паводку открыли первый пункт временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что в зону возможного подтопления попадают более 100 частных домов, где проживают свыше 300 человек. Пункт в школе №5 сможет принять 250 горожан. В здании есть все необходимое: помещение для отдыха, медицинский пункт, склад для личных вещей, туалеты, столовая.

Всего этой весной в городе будет организовано четыре пункта временного размещения. В скором времени еще три откроются в санатории «Журавлик» (улица Терешковой, 7), школах №60 (улица Елыкаевская, 151) и №70 (улица Стахановская, 27). В общей сложности эти пункты смогут принять до 1000 человек.