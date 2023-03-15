в Кузбассе определили лучших добровольцев спасателей

Во вторник, 14 марта, в Кемерове в рамках отборочного этапа Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки среди добровольцев-спасателей «Человеческий фактор» определили победителей.

Первыми стали студенты-медики команды «Альфа» из Кемеровского государственного медицинского университета. Второе и третье места у поисково-спасательных отрядов Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии «Спасатель-2» и «Спасатель-3».

- Участники выполняли тестовые задания, направленные на проверку знаний по первой помощи и психологической поддержке, дистанционно. Главным критерием оценки стали его качество и оперативность, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили, что «Человеческий фактор» организован при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

- Главная цель соревнований - научить молодежь - студентов средних и высших учебных заведений - тонкостям психологической поддержки и первой помощи при несчастных случаях, травмах, при любых чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью граждан, - уточнили в региональном управлении МЧС России.