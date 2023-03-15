Сергей Цивилев пообщался с сотнями учеников и преподавателей самой крупной школы Кузбасса

Сергей Цивилев пообщался с учениками и преподавателями самой большой кузбасской школы

Во вторник, 14 марта, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в рамках рабочего визита в Анжеро-Судженск, заглянул в городскую школу № 1 - самую большую и оснащенную в регионе. Пообщавшись с учениками и преподавателями, он принял участие в торжественной церемонии вступления юных жителей города в ряды «Юнармии».

- «Юнармия» помогает вам стать дружнее, понять и приобщиться к ценностям нашего государства. Особенно это важно сейчас, когда Россия проходит непростой период борьбы с неонацистами. Мы всегда побеждали врага, победим и в этот раз», - сказал школьникам Сергей Цивилев.

Глава региона еще раз посетил игровую комнату для младшеклассников, актовый зал, библиотеку-медиатеку с книгохранилищем, классы для робототехники, цифровые лаборатории

Ребята поблагодарили Сергея Цивилева за большие, просторные классы, фойе, спортивные залы, которых, кстати, в школе целых три.

- Здесь действительно есть, где развернуться. Комфортно в любом уголке школы, здесь дыхание дома, - поделились с губернатором своими ощущениями преподаватели школы.

Очень важно, что в школе учатся дети с особенностями здоровья и инвалидностью. С ними работают учителя по адаптивной физкультуре и специалисты сопровождения – педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Для маломобильных учеников предусмотрены пандусы, лифты, специализированные санитарные помещения, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, школа № 1 в Анжеро-Судженске открыта 1 сентября 2022 года. Ее построили по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». На сегодняшний день это самая большая школа Кузбасса, ее площадь - 17,5 тыс. кв. метров. В учебном заведении учатся порядка тысячи учеников.

- Эту школу построили по эксклюзивному проекту, такого образовательного учреждения нет больше нигде в стране, подчеркнул Сергей Цивилев.