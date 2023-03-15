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НовостиОбщество15 марта 2023 12:06

В Новокузнецке полицейские патрульно-постовой службы помогли водителю подняться вверх

Сибиряк поблагодарил полицейских за помощь
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Зимой автомобилям тяжелей чем летом

Зимой автомобилям тяжелей чем летом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке полицейские патрульно - постовой службы помогли водителю забуксовавшего на одной из трасс автомобиля преодолеть непростой подъем.

- Водитель не справился с управлением, машину в итоге занесло, и она застряла в глубоком и вязком снегу. Полицейские вовремя пришли на помощь, отбуксировав служебным «УАЗ - Патриотом» иномарку на ровную поверхность дороги, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

- Все тает, весна, солнышко, вроде бы хорошо! А для транспорта, видите, не всегда приятно. Спасибо мужикам за помощь. Не знаю, сколько бы простоял вот так, не появись патрульная машина рядом, - поблагодарил полицейских 30 - летний новокузнечанин.

Полиция Кузбасса напоминает автомобилистам! Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного — 102).