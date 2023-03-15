Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор связи Tele2 предложил поклонникам игр «Мир танков» и «Мир кораблей» получить бонусы в обмен на минуты. При обмене накопленных минут Tele2 на бонусы игроки смогут«прокачать» технику и навыки, а также бонусы станут хорошей поддержкой для успешного старта и ускорят прогресс новичка.

Кроме того, игроки смогут обменять минуты на премиум-аккаунт, технику, снаряжение, кредиты и опыт. Клиентам Tele2 доступны номиналы от 50 до 500 минут и ряд бонусов.

В игре «Мир танков»:

В игре «Мир кораблей»:

Снаряжение в игре «Мир танков» включает в себя автоматические огнетушители, большие ремкомплекты и аптечки, а бонусы в игре «Мир кораблей» - кредиты, опыт корабля, опыт командира, свободный опыт.

Обменять минуты на бонусы можно в разделе «Управление минутами и Гб» в приложении или на сайте Tele2. Акция продлится до 15 июня, а обменять на игровые бонусы можно до 1500 минут в месяц (в период до ближайшей даты списания платы по тарифу). Количество промокодов ограничено.