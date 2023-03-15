В Кемерове уволили бастующих работников пунктов выдачи Wildberries

Из 98 пунктов выдачи заказов Wildberries в Кузбассе 15 марта закрылись всего около десятка точек маркетплейса Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове большинство сотрудников Wildberries проигнорировали «всеобщую забастовку»: из 98 пунктов выдачи заказов «Ягодок» 15 марта закрылись всего около десятка точек маркетплейса. Причем некоторые сотрудники даже не стали размещать на дверях никаких объявлений: покупатели просто утыкались в закрытые двери.

Но и присоединившиеся к забастовке пункты выдачи товаров закрыты были недолго: уже после обеда они заработали в штатном режиме, причем не только на прием товаров, как в некоторых городах России, но и на выдачу.

- Уволили несколько человек - пять или шесть из тех, кто присоединился к забастовке и не вышел на смену, без всяких разговоров, - рассказала на условиях анонимности сотрудница одной из точек. - Остальные испугались, вернулись к работе. Но еще не факт, что и они останутся.

К слову, 15 марта несколько пунктов выдачи маркетплейса перестали работать и в других городах Кузбасса - Березовском, Топках, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске. Но эти случаи были единичны, и работники находились на своих местах, только не выдавали жителям заказанные посылки, занимаясь приемкой доставленного из сортировочного центра товара.