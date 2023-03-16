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НовостиОбщество16 марта 2023 1:35

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

За неделю выявлено 14 тысяч заболевших
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад: с 6 по 12 марта было зарегистрировано 14 тысяч заболевших, это на 35,3 % меньше, чем на прошлой неделе.

По данным Роспотребнадзора Кузбасса, заболеваемость ОРВИ на 18,5 % ниже эпидемического порога.

При этом по области продолжает «гулять» грипп. На прошлой неделе специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области исследовали клинический материал от 223 больных. Причину заболевания удалось выявить в 44 случаях, из них 8,5 % приходится на вирус гриппа В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.