Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад: с 6 по 12 марта было зарегистрировано 14 тысяч заболевших, это на 35,3 % меньше, чем на прошлой неделе.

По данным Роспотребнадзора Кузбасса, заболеваемость ОРВИ на 18,5 % ниже эпидемического порога.

При этом по области продолжает «гулять» грипп. На прошлой неделе специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области исследовали клинический материал от 223 больных. Причину заболевания удалось выявить в 44 случаях, из них 8,5 % приходится на вирус гриппа В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.