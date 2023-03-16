В Кемерове девятилетний ребенок погиб во время пожара в общежитии

15 марта в Кемерове произошел пожар в общежитии, в котором погиб 9-летний ребенок.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Трагедия случилась в общежитии на проспекте Октябрьском, 44. В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 17:39. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. На момент их прибытия из окна на пятом этаже шел сильный дым. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видно, как спасатели поднимаются по выдвижной лестнице. На месте работали 20 человек и шесть единиц техники. Огонь удалось потушить в 17:57.

Как рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф, на месте ЧП было обнаружено тело ребенка.

- Других пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке».

Сейчас специалисты выясняют причину пожара.