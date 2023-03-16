Прокопчанка стала фигуранткой уголовного дела из-за незаконной прописки иностранца в нежилом помещении

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске сотрудники миграционного отдела вместе с правоохранителями провели проверку по месту проживания иностранца в частном доме горожанки и выяснили, что 23-летний мужчина там не находится, а также то, что жилище не соответствует требованиям для проживания в нем. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Сам гражданин другой страны был обнаружен в Новокузнецке. Как рассказал мигрант, летом прошлого года он приехал в Кузбасс с Урала и предложил 54-летней женщине фиктивно прописать его, однако не знал, где и в каком состоянии находится его новый дом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (ст. 332.3 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет три года лишения свободы.

Отмечается, что решение о регистрации иностранца было аннулировано, а в его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета», которая предусматривает штраф в размере до 5 тысяч рублей.