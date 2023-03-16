В Кемеровском районе без вести пропал подросток

Фото: Полиция Кузбасса

В Кемеровском муниципальном округе бесследно исчез 16-летний Устин Самохин, житель деревни Береговая. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

Школьник ушел из дома еще 8 марта, до сих пор его местонахождение остается неизвестным. До сегодняшнего дня родственники разыскивали подростка самостоятельно, однако тщетно, и в результате сегодня обратились к правоохранителям.

Приметы мальчика: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и черные сапоги. С собой у школьника был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего ребенка, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 8-(3842)-28-83-66 или 02 (102 – с мобильного).