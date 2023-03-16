Жительница Кузбасса ответит в суде за брак с мигрантом

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Березовском перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которая обвиняется в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Правоохранители установили, что горожанка вступила в брак с 33-летним уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, который за счет этого получил разрешение на временное проживание в России, а затем подал заявление на переселение своих родственников в рамках госпрограммы и в упрощенном порядке начал оформлять российское гражданство. Однако в этот момент в дело вмешалась его супруга, которая заявила, что брак был фиктивным. Выяснилось, что за сделку она получила 15 тысяч рублей, чем оказалась недовольна.

В результате судом брак был признан недействительным, а женщина стала фигуранткой уголовного дела, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемой статье жительнице Березовского теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Что касается ее «супруга», то участие его и его семьи в программе переселения аннулировано и в получении гражданства России ему отказали.