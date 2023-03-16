В Кемерове главы городов трудовой доблести обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Главы городов трудовой доблести встретились в рамках Всероссийского исторического форума

В рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми» в Кемерове в среду, 16 марта, прошла встреча мэров городов, которым указами президента России Владимира Путина присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», в том числе были главы Луганска и Горловки. В диалоге также приняли участие представители региональных отделений Российского военно-исторического общества Сибири и молодежь Кузбасса.

Разговор шел на тему «Стела трудовой доблести как точка сборки патриотических проектов». По мнению губернатора, стелы в городах трудовой доблести, помогают их жителям сохранять историческое наследие, героическое прошлое наших предшественников. Тех, кто сутками напролет без отдыха отливал сталь, делал снаряды во время войны в тылу, закладывал промышленный фундамент страны.

- В Кузбассе на торжественное открытие стел в Кемерове и Новокузнецке люди приходили семьями, и сейчас это одни из самых посещаемых мест. Все это подчеркивает не просто величие общества, а его крепкое духовное здоровье, - сообщил Сергей Цивилев.

То, что сейчас творится в мире, когда во многих странах сносят памятники, наивно думая, что вместе с ними удастся стереть историю, выглядит настоящим безумством. В этом убеждены участники встречи.

- А Россия памятники ставит, чтобы многие поколения жителей российских городов знали и помнили свои истоки. Знаете, когда сегодня видишь четыре тысячи человек с горящими глазами - это впечатляет. Ради этих молодых ребят мы все и делаем, - рассказал «КП»-Кемерово» заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

В конце встречи участники обменялись опытом по поддержанию интереса к теме трудового подвига нашего народа и организации событий по патриотическому воспитанию молодежи на площадках стел «Город трудовой доблести».