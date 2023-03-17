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НовостиОбщество17 марта 2023 3:38

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев за сутки резко возросло

За день вирусом заболели на 30 человек больше, чем накануне
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за последние сутки заболели коронавирусной инфекцией 145 человек - на 30 больше, чем днем ранее. За все время пандемии число зафиксированных случаев заражения составило 219 251.

Кроме того, не смогли справиться с инфекцией два кузбассовца - они скончались. Всего же с начала распространения вируса в регионе был зарегистрирован 2 931 летальный исход.

В настоящий момент на лечении остаются 1 342 человека, 190 человек были выписаны из больниц за последние сутки. Всего же с коронавирусом удалось справиться 214 978 кузбассовцам. Об этом стало известно из сводки Центра ситуационного мониторинга.