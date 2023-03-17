Опубликован график отключения горячей воды и отопления в Кемерове

Фото: архив "КП"

СГК Кузбасса опубликовала график отключения отопления и горячей воды в Кемерове с 20 марта по 14 апреля.

Напомним, что в этот период будут проводиться профилактические работы на тепловых сетях заискитимской части города. Энергетики проверят работоспособность запорной арматуры и заменят ее в случае необходимости, а также выполнят набивку сальниковых уплотнений. Каждый дом будет отключаться один раз в период с 9:00 до 16:30.

График ремонтов и технического обслуживания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей с 20.03.23 по 13.04.2023 г.

20.03 - ул. Тухачевского, 2, 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 25а, 27, 29, 31; ул. Гагарина, 128,130,132, 134, 134а, 134б, 136; пр. Ленина, 90в, 90/4а, 90/3, 90/4, 95, 97, 99;

21.03 - пр. Ленина, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а, 107б; ул. Терешковой, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36; ул. Гагарина, 138, 140, 142, 146, 144, 148;

22.03 - пр. Ленина, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 100а, 102, 102а, 104; ул. Терешковой, 22а, 24, 24а; 24б; пр. Октябрьский, 61, 61а, 61б;

23.03 - пр. Ленина, 104а, 106, 106а, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114; пр. Октябрьский, 63; ул. Волгоградская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

27.03 - пр. Ленина, 109, 09а, 109б, 111, 111а, 111б, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117а, 117б; 109в - корп. 1, 109в - корп. 2; ул. Волгоградская, 21, 21а, 23; 23а; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326, 328, 328А, 332; ул. Гагарина, 150; ул. Телецентр, 3, 5;

28.03 - ул. Терешковой, 38, 40, 40а, 42, 44; ул. Гагарина, 151, 153, 155, 157, 159; 159а; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322; ул. Телецентр, 1, 7;

29.03 - ул. Волгоградская, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 330, 332, 334;

30.03 - ул. Ворошилова, 1, 1а, 1б, 1в, 3б; ул. Волгоградская, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 30; пр. Ленина, 119, 119а, 121, 121а, 121б, 123, 125, 125а;

03.04 - ул. Ворошилова, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11г, 13; ул. Волгоградская, 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 34, 36, 34а, 34б, 34в; ул. Химиков, 8, 8а, 10, 10а, 10б;

04.04 - ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10а, 10б; пр. Ленина, 131, 133, 133а, 133б, 133в, 135, 135а, 135б, б-р. Строителей, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 25в, 27;

05.04 - пр. Химиков, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а; ул. Ворошилова, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 18г, 18в, 20; б-р Строителей, 25г, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35;

06.04 - пр.Октябрьский, 79, 81, 81а, 81б, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91а, 93; пр. Ленинградский, 13, 13а, 13б, 15, 15а; б-р. Строителей, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б; пр. Ленина, 138, 138а, 138б, 140а, 140б, 142а, 142б, 138, 146/1, 144а, 146;

10.04 - пр. Ленинградский, 25, 25а, 25в, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 33; б-р Строителей, 28а, 28б, 28г, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34/1, 34а, 34б, 36; пр. Химиков, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;

11.04 - ул. Мирная, 2, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6, 8, 10, 15-4, 19, 21; ул. Гагарина, 141, 143, 145, 147, 149; ул. Железнякова, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17а; ул. Тухачевского, 20, 22, 22а, 22б, 22в; ул. Терешковой, 35, 37, 37а;

12.04 - ул. Волгоградская, 4, 4а, 6, 8; пр. Московский, 13, 13а, 15а, 15, 17, 17а, 17б; пр. Октябрьский – 54, 56, 56б, 56в, 56г, 58, 58б, 60, 56, 56а, 52, 52а; б-р. Строителей, 1, 3, 5, 7;

13.04 - пр. Московский, 19, 21, 23, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а; пр. Октябрьский, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74; пр. Ленинградский, 3, 5, 3а, 5а, 7,7а; б-р. Строителей, 4, 6.