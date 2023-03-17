Поисковики изменили ориентировку на пропавшего в Кузбассе 16-летнего подростка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» опубликовали более свежую фотографию пропавшего без вести Устина Самохина из деревни Береговая.

Подросток исчез 8 марта. Его поиски начались только вчера, после того, как родственники обратились в полицию.

В поисковых мероприятиях принимают участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Следственного комитета, волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам полиции: 8-(3842)-28-83-66 или 02 (102 – с мобильного).