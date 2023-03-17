Трансляции соревнований Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе набрали более 2,7 млн просмотров

Трансляции соревнований II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые велись в социальной сети «ВКонтакте», набрали суммарно более 2,7 млн просмотров. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Наибольший интерес зрителей вызвал хоккейный матч между сборными Сибирского и Уральского федеральных округов – его посмотрели более 300 тысяч пользователей.

Напомним, что открытие зимних Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе посмотрели более двух миллионов человек. Трансляцию шоу вел федеральный спортивный телеканал МАТЧ ТВ.