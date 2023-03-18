Жительница Кузбасса обрела похищенный кошелек через два часа после его утраты

Фото: Диана Иванова.

Полицейские межмуниципального отдела полиции Белово вернули местной пенсионерке забытый в магазине кошелек с деньгами.

- Впопыхах, пока продукты в сумку на кассе складывала, забыла его прямо на прилавке. Чуть позже уже по дороге домой пропажу и обнаружила. Вернулась, а кошелька и след простыл. Там три тысячи рублей было, последние. Обратилась в полицию и не прогадала. Там ведь везде в магазине камеры, - рассказала 75- летняя пенсионерка.

- И правильно женщина сделала, что обратилась. По камерам видеонаблюдения оперативные сотрудники увидели, что оставленный кошелек забрал мужчина, стоявший в очереди за пенсионеркой. По горячим следам, всего за два часа его нашли. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель, - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Беловская пенсионерка поблагодарила сотрудников полиции, которые оперативно разыскали и вернули ей похищенный кошелек.

Деньги преступник потратить не успел. Однако уголовное дело против него по статье 158 («Кража») все же возбудили. Максимальная мера наказания - два года лишения свободы.

Полиция Кузбасса напоминает, что, согласно статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», человек нашедший вещь, в том числе денежные или платежные средства, обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.