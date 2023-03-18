Кузбасс продолжает отмечать «Крымскую весну»

Красоты Крыма во всей красе. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Отмечать возвращение полуострова на историческую родину в Россию, по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, стало доброй традицией.

- Девять лет назад Крым вернулся на историческую родину, в Россию, а его жители стали частью нашей большой страны. Традиция встречать «Крымскую весну» вместе стало нашим знаком единения, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Праздничные мероприятия «Крымской весны» проходят в эти дни во всех муниципалитетах области.

В Новокузнецке на пригородном железнодорожном вокзале проходит фотовыставка. Документальный фильм «Крым: путь на Родину» показали горожанам в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Во всей красе здесь открываются жемчужины полуострова - Севастополь, Форос, Керчь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия, Алушта.

- В кемеровском Дворце молодежи для школьников и студентов на днях состоится интеллектуальная игра «Литературный Крым». Организаторы подготовили фотографии, музыкальный ряд, отрывки из художественных фильмов, съемки которых проходили в Крыму, - рассказали в министерстве образования Кузбасса.

В Калтане тематические мероприятия проходят уже неделю. Горожане знакомятся с книжно-иллюстративными выставками, участвуют тематических круглых столах.

- В калтанском выставочном зале «Музей» для школьников прошла экскурсия «В объективе - Крым». Сибирякам показали не только красоты полуострова, но и рассказали об исторических событиях, познакомили с особенностями природы, уникальностью региона, его памятниками природы, истории и культуры, - сообщили «КП» - Кемерово в администрации Калтанского городского округа.

Целыми семьями едут в эти выходные жители Кузбасса в Тяжин на выставку «Одна страна, один народ». Здесь представлены уникальные книги о Крыме, а также творческие работы мастеров полуострова в разных техниках исполнения - поделки из бисера, куклы народов России из тканепластики, рисунки в стиле акварели, графики.

- Всей семьей едем в Тяжин специально для того чтобы научится биессероплетению, муж – две дочери. Вышиваем по вечерам вместе, делаем различные поделки из природного материала. В Крыму еще не были, планируем поехать этим летом на машине, - призналась кемеровчанка Вера Оглезнева.

Всего в рамках «Крымской весны» в Кузбассе состоится свыше 300. Это одна из самых масштабных традиционных акций в поддержку полуострова в России, - считают в Правительстве Кузбасса.