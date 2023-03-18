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НовостиОбщество18 марта 2023 9:25

В Кузбассе в воскресенье ожидаются дождь и сильный ветер

Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Антон ФОКИН

В воскресенье, 19 марта, в Кузбассе ожидается мокрый снег, дождь, порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью по области составит 0... -5 градусов, местами столбики термометров опустятся до -12, днем -2... +3, местами +9. Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, днем также возможен снег, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью прогнозируется температура -3... -5 градусов, днем 0... +2. Днем порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Возможен умеренный мокрый снег.