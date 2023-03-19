Память омоновца, погибшего в ходе спецоперации на Украине, увековечили в Кузбассе

Владимир Никитин погиб, прикрывая товарищей, и посмертно был награжден Орденом Мужества. Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Кузбассе увековечили память сотрудника ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области старшего сержанта полиции Владимира Никитина, погибшего в ходе с специальной военной операции на Украине. В Прокопьевске на фасаде родной для него школы №54, где ранее был создан стенд памяти погибшего омоновца, появилась мемориальная доска с его изображением, именем, фамилией, званием, годами жизни и датой смерти - 25 февраля 2022 года. В тот день во время боестолкновения с превосходящими силами противника Владимир Никитин героически погиб, прикрывая своих боевых товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, Никитин Владимир Валерьевич награжден Орденом Мужества посмертно.

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, представители городских мэрии и совета народных депутатов, мама павшего бойца, одноклассники, друзья, а также учащиеся школы.