ГИБДД Кузбасса предупредила о дополнительных опасностях на дорогах из-за грядущего похолодания до - 25 градусов

В условиях недостаточной видимости особенно опасны маневры, связанные с выездом на полосу встречного движения. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кузбасс пришло похолодание: в ночь на 20 марта прогнозируется понижение температуры воздуха до -11.. -14, местами до -25 градусов, днем в понедельник температура опустится до -10... -15 градусов. И ночью, и днем ожидаются снегопады разной степени интенсивности и метели, на дорогах - гололедица.

В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует жителям области отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Если же отложить поездку нет возможности, то при управлении транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью, а дистанция, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, должны быть увеличены. Во время движения по скользкой дороге водителям следует свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Необходимо заранее снижать скорость – торможение на повороте может привести к потере контроля над управлением автомобилем. Также заблаговременно следует снижать скорость движения проезжая мимо остановок общественного транспорта и при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью, помнить, что тормозной путь автомобилей на скользкой дороге увеличивается, прежде чем перейти дорогу следует убедиться, что водители вас заметили и остановились.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - по мобильному телефону следует набирать номер 112.

Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово (384-2) 718-518 или по телефону 02 (с мобильного 102), а также к любому инспектору ГИБДД, находящемуся в поле зрения.