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НовостиПроисшествия19 марта 2023 12:04

Кузбассовцев просят помочь с поиском преступника

Полиция готова выслушать всех, кто может сообщить о местонахождении некоего Анатолия Кречмара
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Анатолий Кречмар обвиняется в грабеже.

Анатолий Кречмар обвиняется в грабеже.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Полиция Анжеро-Судженска разыскивает преступника – 35-летнего уроженца Томской области Анатолия Кречмара. Мужчина обвиняется в грабеже. То есть, его не просто подозревают в совершении преступления, а у следствия есть уже доказательства его причастности.

Где сейчас находится Анатолий Кречмар нет ни малейшей информации. Поэтому полиция Кузбасса обратилась к жителям области с просьбой помочь его разыскать. Всех кузбассовцев, которые располагают какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам в Анжеро-Судженске: 8-(384-53) 6-54-00, 6-46-45 или 02 (102 – с мобильного телефона).

Анонимность гарантируется.