Кузбасские туристы не могут вернуться из Сочи и Санкт-Петербурга

Авиарейс Сочи-Кемерово задержали на 16 часов, Санкт-Петербург-Кемерово - на 11 часов. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В аэропорту «Алексей Леонов» кузбасской столицы задерживается вылет самолета авиакомпании «Северный ветер» по маршруту Кемерово – Сочи. Согласно информации на официальном сайте аэропорта задержка составляет более 16 часов. Рейс N4 492 из Сочи должен был приземлиться еще в воскресенье, 19 марта, в 6.10 по местному времени, а в 7.10 вылететь обратно. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в курортном городе - сильного тумана с видимостью 500-1000 метров - теперь прибытие воздушного судна ожидается в 00.50 20 марта, а обратный вылет в 1.50

Задерживается и вылет из столицы Кузбасса еще одного авиарейса той же авиакомпании - по маршруту Санкт-Петербург – Кемерово. Вместо 17.35 по питерскому времени самолет отправится в Кузбасс только в 4.10 утра. В аэропорту «Алексей Леонов» его прибытие ожидается только в 12.45 по местному времени. Обратный вылет в Северную столицу , по предварительной информации, задержится на шесть часов - в 22.30 вместо 16.20.

Причину задержки авиарейса Санкт-Петербург – Кемерово в справочной «Пулково» не прокомментировали.