Для бойцов из Кузбасса организовали телемост с родными и близкими

В Кемеровской области родные и близкие военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться с ними почти лицом к лицу, многие - впервые за долгое время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России .

Телемост был организован для тех подразделений, чьим пунктом постоянной дислокации является Кузбасс. Бойцы смогли пообщаться с матерями и женами. Те рассказали о последних семейных новостях и пожелали своим мужчинам поскорее вернуться домой.В свою очередь участники СВО рассказали своим близким о том, как у них дела, пообещали выполнить все поставленные задачи и вскоре вернуться домой.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, практически с самого начала специальной военной операции командование Центрального военного округа регулярно организует такие сеансы видеообщения для солдат и офицеров с их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.