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НовостиПроисшествия20 марта 2023 1:37

В Кузбассе пропал без вести 73-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 18 марта
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Юрге пропал без вести 73-летний Илья Васильевич Паршуков. Ориентировку с приметами мужчины распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пожилого человека не могут найти уже несколько дней – он исчез 18 марта.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), плотного телосложения, у него седые волосы, карие глаза.

Он был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, черную кепку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.