На кузбасской трассе 21 марта введут временные ограничения движения для автотранспорта

Яшкинскую трассу в Кузбассе перекроют лишь на одном небольшом участке Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 марта, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 12:00 до 17:00 произведут четыре взрыва, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до 1 часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать с вой маршрут, - рассказал «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.