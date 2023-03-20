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НовостиОбщество20 марта 2023 4:27

На кузбасской трассе 21 марта введут временные ограничения движения для автотранспорта

Жителей региона попросили заранее планировать маршрут
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Яшкинскую трассу в Кузбассе перекроют лишь на одном небольшом участке

Яшкинскую трассу в Кузбассе перекроют лишь на одном небольшом участке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 марта, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 12:00 до 17:00 произведут четыре взрыва, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до 1 часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать с вой маршрут, - рассказал «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.