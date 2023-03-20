В Новокузнецке осудили 20-летнего наркосбытчика

Новокузнечанина отправили на четыре года в тюрьму за сбыт крупной партии наркотиков Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новокузнецку на территории Заводского района города задержали молодого наркосбытчика. Местному жителю всего 20 лет, но криминального опыта в закладке запрещенных веществ ему, как оказалось, не занимать.

- В тайниках наркоторговец успел заложить четыре упаковки с запрещенным веществом по два грамма в каждой. А это считается размером крупным, - рассказали КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Обвинительный приговор новокузнечанину вынесен. В колонию строго режима он отправится на четыре года.

- Обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Без внимания не останется ни один сигнал! Анонимность гарантируется, - добавили в силовом ведомстве региона.