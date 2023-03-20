Мошенники «спасли» пожилого кемеровчанина от «аферистов» за 700 тысяч рублей

Схему обмана телефонные мошенники продумывают до мелочей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В полицию Кемерова обратился 65-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный обманным путем похитил у него 700 тысяч рублей.

Действовал мошенник по очень продуманной схеме обмана. Уговорил мужчину по телефону перевести свои сбережения на безопасный счет в банке для защиты от хищения денежных средств. Действовал настолько убедительно и молниеносно, что не дал пенсионеру даже опомниться.

- А потом и вовсе набрался наглости, предложив мне взять еще и кредит. После этого схватился за голову и понял, в какую передрягу попал. Хоть бы поймали его и наказали как следует, - рассказал потерпевший.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.