В Кемерове отключение отопления и горячей воды перенесли из-за похолодания

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове начало профилактических работ на теплосетях заискитимской части города сдвинули на двое суток. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Работы, предполагающие отключение отопления и горячей воды, должны были стартовать 20 марта и завершиться 13 апреля. Однако и-за похолодания профилактические мероприятия сдвинули на два дня - с 22 марта по 18 апреля.

Отключения коснутся жителей десятков домов, но потерпеть неудобства придется только один раз. Каждый конкретный дом будет отключен по графику на несколько часов в один из рабочих дней. Это нужно для того, чтобы энергетики проверили работоспособности запорной арматуры и заменили ее в случае необходимости.

График ремонтов и технического обслуживания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей с 22.03.23 по 18.04.2023 года:

22.03.2023г - пр. Ленина 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 100а, 102, 102а, 104; ул. Терешковой 22а, 24, 24а; 24б; пр. Октябрьский 61, 61а, 61б;

23.03.2023г. - пр. Ленина 104а, 106,106а, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114; пр. Октябрьский 63; ул. Волгоградская 9, 9а, 11, 13, 15, 17

27.03.2023г. пр. Ленина 109, 09а, 109б, 111, 111а, 111б, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117а, 117б; 109в-корп1, 109в-корп.2; ул. Волгоградская 21, 21а, 23; 23а; ул. Сиб. Гвардейцев, 324, 326, 328, 328А, 332; ул. Гагарина 150; ул. Телецентр 3, 5.

28.03.2023г. ул. Терешковой 38, 40, 40а, 42, 44; ул. Гагарина 151, 153, 155, 157, 159; 159а; ул. Сиб-Гвардейцев 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322; ул. Телецентр 1, 7

29.03.2023г. ул. Волгоградская 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; ул. Сиб. Гвардейцев 330, 332, 334; 30.03.2023г. ул. Ворошилова 1, 1а, 1б, 1в, 3б; ул. Волгоградская 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 30; пр. Ленина 119, 119а, 121, 121а, 121б, 123, 125, 125а;

03.04.2023г. ул. Ворошилова, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11г, 13; ул. Волгоградская 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 34, 36, 34а, 34б, 34в; ул. Химиков 8, 8а, 10,10а, 10б; 04.04.2023г. ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10а, 10б; пр. Ленина, 131, 133,133а, 133б, 133в, 135, 135а, 135б; б-р. Строителей 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 25в, 27;

05.04.2023г. пр. Химиков 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а; ул. Ворошилова, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 18г, 18в, 20; б-р Строителей, 25г, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35;

06.04.2023г. пр.Октябрьский,79, 81, 81а, 81б, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91а, 93; пр. Ленинградский, 13, 13а, 13б, 15, 15а; б-р. Строителей, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б; пр. Ленина, 138, 138а, 138б, 140а, 140б, 142а, 142б, 138, 146/1, 144а, 146.

10.04.2023г. пр. Ленинградский, 25, 25а, 25в, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 33; б-р Строителей, 28а, 28б, 28г, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34/1, 34а, 34б, 36; пр. Химиков, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а.

11.04.2023г. ул. Мирная 2, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6, 8, 10, 15-4, 19, 21; ул. Гагарина 141, 143, 145, 147, 149; ул. Железнякова 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17а; ул. Тухачевского 20, 22, 22а, 22б, 22в; ул. Терешковой, 35, 37,37а.

12.04.2023г ул. Волгоградская, 4, 4а, 6, 8; пр. Московский, 13, 13а, 15а, 15, 17, 17а, 17б; пр. Октябрьский – 54, 56, 56б, 56в, 56г, 58, 58б, 60, 56, 56а, 52, 52а; б-р. Строителей, 1, 3, 5, 7

13.04.2023г пр. Московский, 19, 21, 23, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а; пр. Октябрьский, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74; пр. Ленинградский, 3, 5, 3а, 5а, 7,7а; б-р. Строителей, 4, 6.

17.04.2023г. ул. Тухачевского 2,4, 4а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 25а, 27, 29, 31; ул. Гагарина 128,130,132, 134, 134а, 134б, 136; пр. Ленина 90в, 90/4а, 90/3, 90/4, 95, 97, 99;

18.04.2023г. пр. Ленина 103,103а, 105,105а, 107, 107а,107б; ул. Терешковой 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36; ул. Гагарина 138, 140, 142, 146, 144, 148;