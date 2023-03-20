Праздник нового года «Чыл –Пажи» отметят в «Томской Писанице»

С шорского языка «Чыл-Пажи» переводится как «голова года». Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В воскресенье, 26 марта, в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится большой этнографический праздник обновления «Чыл-Пажи», символизирующий начало новой жизни и нового солнца.

С шорского языка «Чыл-Пажи» переводится как «голова года», на которую падают первые лучи «нового солнца». Именно с этого дня у шорцев, как и у многих тюркских народов, начинается новый год по Саяно-Алтайскому календарю.

Разноцветные ленточки - «чаламы», повязывают на дерево, загадывая при этом добрые пожелания для своего народа, родных и близких. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В этот новогодний день гостей «Томской Писаницы» ждет настоящее древнее торжество — возрождение традиций коренных жителей Кузбасса, телеутских и шорских народов, а погрузиться в аутентичную атмосферу этнографического праздника поможет «Шорский улус Кезек». На один день самая большая экспозиция в России, посвященная шорцам, оживет и превратится в интерактивную площадку с возможностью узнать поближе быт, культуру, национальные мифы и эпос малочисленного коренного народа Кузбасса.

Гости праздника смогут попробовать свои силы в национальных шорских спортивных играх и народных забавах с призами и подарками, сфотографироваться в тематических фотозонах, почувствовать себя настоящим шорским охотником на камусных лыжах, посмотреть на профессиональных борцов «Куреш», а также познакомиться на мастер-классах с шорской кухней, в том числе приготовить национальное блюдо талкан. А еще сжечь в специальном костре все плохое за минувший год плохое, а в другом – светлом костре задобрить духов и призвать в мир счастье и благополучие. Аутентичный шаманский обряд Благопожелания, который проведет потомственный шорский шаман Надежда Муртаева, станет кульминацией праздника.

В праздник Чыл-Пажи жгут специальные костры - один для всего плохого, другой - для задабривания духов. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Также в этот день в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдут выступления народных фольклорных ансамблей и таких мастеров горлового пения как Болот Байрышев, Дмитрий Сафьянов, Чылтыс Таннагашева и группа BAI TEREK.

Начало праздника – в 13.00

Стоимость посещения музея-заповедника «Томская Писаница» в выходной день: полный билет — 500 рублей , льготный — 400 рублей, по Пушкинской карте – 350 рублей, детям до 5 лет бесплатно.