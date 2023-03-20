Юношеская сборная Кузбасса стала лучшей на Всероссийском турнире по конькобежному спорту

Кузбасские конькобежцы - одни из лучших в России

Кемеровчане стали первыми в общекомандном зачёте на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, которые прошли на минувшей неделе в Чите. Сюда съехались лучшие юные конькобежцы страны из Ангарска, Биробиджана, Иркутска, Хабаровска, Красноярского края.

Соперничество выдалось не простым для кемеровчан, ведь болельщики, в основном, поддерживали своих ребят из Дальнего востока и Забайкалья.

- Но выстояли и победили в итоге. Завоевали в общей сложности 23 медали. У девушек от 12 до 17 лет блеснули Ангелина Леффлер, Алиса Ащеулова и Екатерина Курябина. Вероника Черепова, у юношей - Максим Шевелев, Максим, Артем Серафимов, Никита Исакин и Семён Яковлев, - рассказали «КП» - Кемерово в министерстве спорта Кузбасса.

В школах, где учатся чемпионы, одноклассники и учителя поздравили их с победой теплыми словами и сладкими подарками.