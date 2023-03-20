В Кузбассе особенным детям подарят новое оборудование для занятий физическим трудом

Новое оборудование поможет кузбасским школьникам освоить не одну трудовую профессию

В этом году по нацпроекту «Образование» в кемеровскую школу-интернат № 27 поступит новое оборудование для четырёх профессионально-трудовых мастерских.

- В ближайшее время откроют специальный кабинет, где ребятам расскажут о навыках в сельском хозяйстве. Аудитория поможет освоить детям теоретическую часть отрасли, практическая будет проходить уже в теплицах. Также в этом году оборудование обновят в столярной, штукатурно-малярной и швейной мастерских. В швейной мастерской, например, появятся 15 современных машин, гладильное оборудование, манекены и вешала. Для теоретических занятий установят интерактивную панель, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Кемерова.

- Для нас обновление трудовых классов - событие грандиозное, дети, и педагоги ждут его с нетерпением. Тем более что наши воспитанники реализуют свои навыки в специальных областных и городских конкурсах. А в прошлом году ребята, занимающиеся швейным делом, победили в региональном конкурсе «Абилимпикс», - рассказали учителя кемеровской школы интерната № 27.