В Кузбассе продолжаются поиски подростка, пропавшего больше недели назад

В Кемерове продолжают искать пропавшего без вести 16-летнего Устина Самохина. Юноша исчез 8 марта и до сих пор не объявлялся.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

О пропаже подростка в полицию 16 марта сообщила его мать, жительница деревни Береговая. По ее словам, днем 8 марта Устин ушел из дома и не вернулся.

После этого были организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Следственного комитета, волонтеры.

Юношу ищут не только в деревне и ее окрестностях, но и в Кемерове. По информации полицейских, подростка видели в одном из районов города.

Приметы Устина Самохина: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые, глаза серо-голубые.

Был одет: куртка черного цвета, джинсы темно-синие, сапоги черные. С собой имел черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести, просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-28-83-66 или 02 (102 – с мобильного).